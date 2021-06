Pevec UB40 zaradi zdravstvenih težav zapušča skupino

Skupina UB40 je bila leta 1978 zasnovana v Birminghamu in je zaslovela s hiti, kot sta Red Red Wine in Falling In Love With You, preostali člani pa so že podali izjavo za javnost. "Pridno smo vadili z namenom, da se Duncan vrne na nastope. Po zdravstvenih zapletih se je odločil, da se glasbeno upokoji in se posveti okrevanju. Smo globoko užaloščeni, vendar ga popolnoma razumemo in podpiramo njegovo odločitev. Kar se tiče naše turneje, smo odločeni, da se na pot podamo v tem poletju in v kratkem naznanimo, kdo je naš novi pevec," so sporočili oboževalcem.