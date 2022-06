Pevec zasedbe Mumford & Sons se podaja na samostojno pot

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Se hvali Micka prijateljici, kako ji mož pomaga pri kuhanju, pomivanju posode in likanju, odkar je bral, da so spočite žene boljše ponoči v postelji. ''In ...'' vpraša prijateljica. ''Ali pomaga? Je to res?'' ''Ne vem, je preveč utrujem!''