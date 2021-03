Pevca Bruna Marsa obtožujejo, da si je prilaščal glasbo temnopoltih

Prejšnji teden je pevec gostoval v jutranjem programu radijske oddaje, ko se je tudi zagovarjal pred obtožbami, da rad posega po tradicionalnih ritmih, značilnih za glasbo, ki izvira iz kulture temnopoltih ljudi. "Težko boste našli intervju, v katerem ne bi govoril o glasbenikih, ki so name naredili vtis. Glavni razlog, zakaj sem danes tukaj, kjer sem, so James Brown, Princein Michael Jackson,"je dejal pevec.

"Med odraščanjem sem poslušal Bobbyja Browna, ki je govoril, kako uspeti in se poskušal naučiti korakov 'moonwalka'. Ta glasba prihaja iz ljubezni in če tega ne morete slišati tudi sami, potem ne vem, kaj še povedati. Zakaj se torej kot glasbeniki ne bi učili od tistih, ki so bili pred nami? Upam, da se bodo v prihodnosti našli glasbeniki, ki bodo posnemali in izboljšali naš način in našo glasbo, ker to pomeni, da smo nekaj delali dobro,"je še dejal v intervjuju.

Mars je pred kratkim izdal novo pesem, ki jo je posnel z Andersonom Paakom. Singel je napoved novega albuma, ki ga bosta s pevcem izdala pod skupnim imenom Silk Sonic. Projekt je nadaljevanje skupne turneje, ki sta jo izvedla leta 2017, sicer pa bo to prvi Marsov studijski album po letu 2016.