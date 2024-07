Pevka Aleksandra Ivanova: Svojih vrednot ne smemo določati skozi oči drugih

Pevka Aleksandra Ivanova predstavlja svoj glasbeni prvenec Not The Same. V njem pripoveduje zgodbo o ljudeh, ki so se odločili prekiniti ustaljene vzorce in izstopiti iz okvirjev, v katerih so živeli. "Ti posamezniki se na poti srečujejo z zavračanjem in posmehom, a kljub temu vztrajajo in premagajo vse ovire," o navdihu za prvi singel, ki ga je črpala iz svojega življenja, pripoveduje mlada glasbenica.

24-letna pevka Aleksandra Ivanova prihaja iz Makedonije, v Slovenijo pa jo je pripeljala želja po izobraževanju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer trenutno končuje magistrski študij. Ljubezen do glasbe je negovala že v Makedoniji, kjer je z bendom nastopala v številnih restavracijah in kavarnah. "Nekaj časa nisem zaupala daru za petje, ki ga očitno imam, in se nisem želela preveč izpostavljati," se spominja svojih glasbenih začetkov. Pred štirimi leti se je opogumila in začela razmišljati o tem, da bi izdala svojo avtorsko pesem, a so njene ideje ostale le na papirju. "Prišla je korona in stvari so se še dodatno zakomplicirale. Pesem je nastajala v intervalih s številnimi pavzami, kakor se je stopnjevalo moje življenje."

Aleksandra Ivanova predstavlja prvi singel z naslovom Not the Same.

Letos ji je pesem uspelo dokončati in sedaj predstavlja svoj glasbeni prvenec Not the Same, pod katerega se podpisuje kot avtorica besedila, glasbo pa je napisala skupaj s skladateljem in glasbenim producentom Romanom Sarjašem. "V pesmi sem se poglobila v tematiko 'cycle breakerjev' – to so ljudje, ki se odločijo prekiniti ustaljene vzorce in izstopiti iz okvirjev, v katerih živijo. Pripoveduje zgodbo o težavah in izzivih, s katerimi se soočajo ti posamezniki. Na poti se srečujejo z zavračanjem in posmehom, a kljub temu vztrajajo in na koncu premagajo vse ovire," pravi Aleksandra. V drugi kitici iskreno poje o tem, kako se uči imeti rada samo sebe in ne išče več zunanje potrditve. "Ta kitica izraža, kako pogosto se obrnemo navzven in vrednotimo sebe na podlagi mnenj drugih. Svoje vrednosti ne smemo določati skozi oči drugih, saj smo vsi različni in unikatni. Nihče nima iste zgodbe kot mi sami – morda podobno, vendar nikoli iste. Pomembno je, da se najprej naučimo ljubiti samega sebe, saj bomo le tako lahko samozavestno korakali skozi življenje."

Navdih za Not the Same je Aleksandra črpala iz svojega življenja. "Pesem govori o meni in o nekaterih situacijah, s katerimi sem se soočala. Z njo želim poslušalcem sporočiti, da vedno obstaja izhod. Čeprav se nam včasih zdi, da so težave neznosne in nerešljive, se bo vse uredilo v naš prid, če bomo poslušali sebe. Verjamem, da ni naključij in da smo tam, kjer smo, z razlogom." Dodaja, da je trenutno njena edina želja, da s svojo glasbo doseže čim več ljudi, ki želijo prisluhniti sporočilu pesmi. "Iskreno upam, da bo moja prva pesem našla prave ljudi in jim prišepnila, da upanje obstaja ter da so močnejši, kot si mislijo."

Aleksandra Ivanova