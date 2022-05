Pevka AleXa pomagala mami z iskanjem bioloških staršev

AleXa , pevka, ki je zmagala na prvem izboru Pesmi Amerike, je za Korea JoongAng Daily pred kratkim razkrila, da ji je motivacijo pri ustvarjanju pevske kariere dajalo tudi materino iskanje bioloških staršev, ki živijo v Južni Koreji. Prav to je bil tudi razlog, da se je odločila za žanr K-pop in nastopala po azijskih državah.

Kot je dejala zvezdnica, je njeno mater pri petih letih posvojila družina iz Združenih držav, deklica pa se je morala preseliti na drug konec sveta. "Na koncu koncev je bil razlog, da si želim postati uspešna, tudi to, da bi me nekega dne prepoznal nekdo, ki bi ob pogledu name pomislil, da je imel hčer, ki mi je podobna," je dejala pevka in dodala, da je iskanje njenih bioloških starih staršev trenutno zastalo, saj ima Južna Koreja zelo striktna pravila glede zasebnosti in posvojitev.