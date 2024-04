Pevka Becky Hill predstavila nov videospot: To je Slovenija!

Lepote naše države so vedno bolj popularne tudi pri snemanju svetovno znanih oglasov, serij, filmov in tudi glasbenih videospotov. S tem namenom so se v zadnjih letih v Sloveniji mudili igralka Naomi Watts, zvezdniki serije The Witcher, nedavno pa še Keanu Reeves in pevka Becky Hill. Slednja je v prvi polovici marca snemala glasbeni videospot za svojo novo pesem Outside Of Love, ki so je sedaj predstavila svojim oboževalcem.