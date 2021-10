Pevka Buryana se je za rojstni dan obdarila z novo pesmijo

Buryana je na glasbeni sceni od leta 2018 in v tem času je izdala sedem avtorskih skladb, med katere pa ne štejemo kompilacij, duetov in remiksov. Pravi, da je v teh letih iskala glasbeni žanr, ki bi jo dokončno definiral kot glasbenico, in glasbo, v katero bo dala dušo in srce. V letu 2021 ji je to končno uspelo in tu je nova skladba Vidi se , ki je nadaljevanje prejšnje skladbe Vino sladko.

"To je pesem, ki sem si jo podarila za rojstni dan. Skladbo Vidi se zaznamuje melodija, ki sem jo že dolgo iskala in v katero sem tudi vložila velik del sebe. V njej se slišijo moja mladost, razigranost in energičnost, obenem pa tudi izraža, kako resno sem se podala na pot pevske kariere. S to pesmijo želim ljudem povedati, da bomo vedno srečni, če le sledimo svojemu srcu. V današnjem svetu prevečkrat slišimo pomislek 'Kaj bodo pa drugi rekli'. S tem stavkom sem opravila s preteklostjo in končno pred vse postavila sebe in svoje cilje.

Pesem naj bo ljudem in tudi meni opomnik, da je prav, da sem srečna in da počnem to, kar si želim in za kar živim."

Pod glasbo pesmi se znova podpisujeta Rok Lunaček in Krešimir Tomec. Drugi je poskrbel tudi za aranžma in produkcijo pesmi, Lunaček pa je napisal tudi besedilo.

''Buryana je izjemna pevka. Imel sem ta privilegij, da sem jo slišal v več glasbenih zvrsteh, in v vseh je briljirala. Je izjemna profesionalka," z navdušenjem pove Lunaček, Tomec pa doda: "Zares je odlična interpretka in vrhunska pevka. Lepota in talent gresta v njenem primeru tako lepo skupaj."