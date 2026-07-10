Pevka Duffy 15 let po ugrabitvi in posilstvu znova stopila na oder

Duffy, ki je pred šestimi leti razkrila, da so jo neznanci več dni zadrževali proti njeni volji, jo omamljali in posiljevali, je takrat dejala, da je bilo potrebnega veliko časa, da si je tako čustveno kot fizično opomogla. Pevka sedaj pripravlja dokumentarni film o svojem življenju, v sklopu tega pa je prvič po grozljivi izkušnji stopila na oder pred manjšim občinstvom, kjer je presenetila in zapela tudi nekaj novih pesmi.
Prihajajoča biografija bo prikazala njeno zgodbo, od odraščanja v Walesu do slave in nato umika izpod soja žarometov. Ustvarjalci bodo vključili tudi intervjuje z družinskimi člani, prijatelji in njenimi glasbenimi kolegi, so razkrili marca, datum premiere pa še ni znan.
Pevka je pred mesecem sporočila, da bo nastopila na skrivnem intimnem koncertu, ki bo 5. julija v Londonu, in dodala: "Res si želim, da bi se mi vas nekaj pridružilo. Ker gre za manjše prizorišče, lahko izberemo le manjše število ljudi. Res se veselim, zapela pa bom tudi nekaj novih pesmi." Oboževalci so pozneje razkrili, da uporaba telefonov ni bila dovoljena, koncert pa so posneli, saj bo vključen v dokumentarec.
Kot poroča NME, je 42-letna pevka zapela sedem pesmi, začela pa je z novima z naslovoma Woman in One In A Million. Sledili sta uspešnici Warwick Avenue in Mercy, nato pa še tri nove skladbe: Blue, Amen in Joy.
"Bil sem v prvi vrsti, ko je Duffy leta 2026 v živo zapela Warwick Avenue. Navdušen sem! Ta glas je res nor!" je na družbenem omrežju zapisal eden od oboževalcev, nekdo drug pa je dodal: "Koncert je bil del snemanja njenega dokumentarca, zato niso dovolili uporabe telefonov, ampak ona je zvenela fantastično! Nove pesmi so zelo temačne, ampak imajo svojo težo!"
Duffy je leta 2007 podpisala pogodbo z založbo, leto pozneje pa izdala prvenec Rockferry, ki je postal najbolje prodajana plošča leta 2008 v Združenem kraljestvu. Leta 2010 je izdala drugi album z naslovom Endlessly, leta 2020 pa se je na glasbeno sceno vrnila s singloma Something Beautiful in River In The Sky.
V začetku leta je delila svojo fotografijo, ki je nastala v studiu, ob njej pa zapisala: "Če bi le lahko našla prave besede, s katerimi bi lahko razložila, kako zelo sem vas pogrešala. Delam na tem, da se vrnem k vam."
Po tem, ko je z javnostjo delila podrobnosti o napadu, je Duffy posilstvo označila za orožje vojne, oboževalce pa pozvala, da spregovorijo o svojih težavah. Dodala je, da se je sama počutila osvobojeno, ko je povedala svojo zgodbo.
Dokumentarni film je zvrst filma, ki si prizadeva za verodostojno prikazovanje resničnih dogodkov, oseb ali družbenih pojavov. Za razliko od igranih filmov, ki temeljijo na scenariju in izmišljenih zgodbah, dokumentarci uporabljajo arhivske posnetke, intervjuje in neposredno opazovanje, da bi gledalcu predstavili čim bolj objektivno ali avtentično sliko obravnavane tematike. Pogosto se uporabljajo kot orodje za izobraževanje, ozaveščanje ali osebno izpoved umetnikov.
Izraz 'prvenec' (v angleščini 'debut') v glasbeni industriji označuje prvo uradno izdajo glasbenega albuma, singla ali nastopa nekega izvajalca. To je pomemben mejnik v karieri glasbenika, saj predstavlja prvi stik širše javnosti z njegovim umetniškim slogom, glasbeno identiteto in kreativno vizijo. Uspešen prvenec pogosto določi smer izvajalčeve nadaljnje kariere in mu omogoči prepoznavnost na trgu.
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