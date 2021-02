Pevka Ellie Goulding je noseča

34-letna Ellie Goulding je za revijo Vogue spregovorila o nosečnosti."Lani avgusta sem imela koncert. Bila sem noseča in niti sanjalo se mi ni," je povedala za omenjeno revijo. "To je bilo takrat, ko sva si s Casparjem vzela kratek oddih in sva lahko praznovala prvo obletnico poroke. To ni bilo v načrtu. Misel, da bi zanosila, se mi je zdela tako neresnična. Ko sem zanosila, sem se počutila človeško. Želela bi najti boljšo besedo kot ženstveno, ampak imam obline, ki jih prej nisem imela. Uživam v njih in tudi moj mož."

Med drugim je bodoča mamica priznala, da se je pred nosečnostjo zdravo prehranjevala, redno jedla zajtrke, solate, oreščke in različna semena, nato pa se je njena želja po hrani močno spremenila in si je zaželela hitre hrane.

"Bila sem prestrašena, nenadoma sem si želela slabo hrano!"je pojasnila in dodala, da odkar nosi otroka, ji brokoli in špinača sploh ne dišita več ter da bi jedla samo še sladkarije in ogljikove hidrate.