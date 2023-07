Pevka Emilie Sande Šibenčane na koncertu nagovorila v hrvaščini

Škotska glasbenica Emilie Sande je prvič obiskala naše južne sosede in v dalmatinskem mestu Šibenik nastopila na eni od srednjeveških trdnjav, s katerimi se lahko kraj pohvali. Soul in jazz glasbenica je prisotne navdušila že ob prvem nagovoru, saj je prisotne nagovorila v hrvaščini.

"Dober večer vsem skupaj," je Emilie Sande v hrvaščini nagovorila obiskovalce njenega koncerta v Šibeniku na eni od srednjeveških trdnjav, na trdnjavi svetega Mihovila. Prisotni so ji navdušeno zaploskali, a nagovora v hrvaščini še ni bilo konec: "Prvič sem na Hrvaškem in upam, da boste uživali v moji glasbi."

Pevka je nato po navdušenih vzklikih in aplavzu prisotnih začela s 75-minutnim koncertom na šibeniškim kanalom. V večerni glasbeni poslastici je svoje nove in malce starejše hite predstavila v akustični različici. Ob skoraj vsaki pesmi pa je z obiskovalci delila ozadje besedila in zgodbo, ki se v pesmi skriva. S pesmijo Daddy je nagovorila toksične odnose, kjer se partnerja ne moreta ločiti, čeprav je jasno, da nista ustvarjena eden za drugega. Pesem Another One je napisala v času koronavirusa, ko so po Ameriki in kasneje delno tudi po Evropi potekala gibanja proti rasizmu. "Ta prošnja je obupan klic na pomoč, prošnja, da se ta grozodejstva končajo," je povedala glasbenica.

Romantična glasbenica, ki predvsem navdušuje z baladami, je ob pesmi My kind of love povedala, da je prava ljubezen vsemogočna in da je najlepša takrat, ko imaš ob sebi pravo osebo, ki ti dovoli biti to, kar si. Ob svojih pesmih je zapela tudi legendarno Imagine, pokojnega Johna Lennona. "To je moja najljubša pesem vsem časom, če poznate besedilo in prepričana sem, da ga, zapojte z menoj. To je pesem, ki je danes tako aktualna, kot je bila v času, ko je bila napisana."

