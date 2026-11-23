Eva Moškon se je po prometni nesreči v peklu zbudila lanskega septembra.

"Nekdo se je zaletel vame, ko sem bila na izvoznem odstavnem pasu iz obvoznice, v želji, da se vrnem po Celovški na gorenjsko avtocesto in to je bilo to. Stala sem pa zadnja v koloni," pripoveduje.

V prometnih nesrečah je Eva izgubila tudi oba starša. Ko se je prebudila po prvi operaciji, se sploh ni zavedala, da je na pol slepa. "Sem bila samo zares hvaležna, da sem še živa. Potem pa se je začela borba."

Pri tem ji je ob strani stal tudi psiček Jor, ki je bil med prometno nesrečo z njo v avtomobilu. Za njo so štiri operacije – od šivanja očesnega zrkla do pritrditve mrežnice, to pa je bil le del okrevanja.

"Neka duhovna pot se je najbrž tudi dogajala, notranja moč se je krepila, volja do življenja se je krepila, vir hvaležnosti se je povečeval, jaz pa itak ljubim življenje," pripoveduje.