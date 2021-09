Janet Jackson: To je moja zgodba in sama jo bom povedala

55-letna Janet Jackson je naslednja v vrsti zvezdnikov, ki je naznanila premiero biografskega dokumentarnega filma. Ta naj bi izšel že januarja 2022, s tem pa bo obeležila 40 let od izida svojega prvega samostojnega albuma. Naslov dokumentarca bo Janet, v produkciji pa naj bi bil zadnjih pet let.

"To je moja zgodba in slišali jo boste iz mojih ust. Ne bo je pripovedoval nekdo drug," pove Janet na začetku napovednika, objavljenega pred nekaj dnevi. "To je resnica. Vzemi jo ali pusti. Ljubi jo ali sovraži. To sem jaz," še pove, medtem ko v ozadju igra njena pesem Control iz leta 1986.