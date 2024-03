Pevka Lily Allen: Moja otroka sta mi uničila glasbeno kariero

Britanska zvezdnica Lily Allen , ki je najbolj znana po uspešnicah, kot so Smile , LDN in The Fear , je dejala, da se je umaknila iz soja žarometov, da bi vzgajala svoje otroke, priznala pa je, da je bil njen odnos z lastnimi straši, ki so bili veliko odsotni, skrhan, sama pa za svoje otroke tega ni želela. 38-letnica ima dva otroka.

Na vprašanje, ali mora po rojstvu otrok ponovno razmisliti o svoji karieri, je Allen v šali dejala: "Da, moji otroci so mi uničili kariero. Ljubim ju in me izpopolnjujeta, toda kar zadeva popzvezdništvo, sta ga popolnoma uničila," je dodala v podcastu Radio Times.

Allen, ki je hči igralca Keitha Allena in filmske producentke Alison Owen, je povedala, da se je odločila narediti korak stran od soja žarometov in se osredotočiti na vzgojo svojih hčera, potem ko se je med odraščanjem počutila, kot da so bili njeni lastni starši precej odsotni. "Zelo me jezi, ko ljudje pravijo, da lahko imaš vse, saj, odkrito povedano, ne moreš," je rekla.

"Nekateri ljudje izberejo svojo kariero namesto svojih otrok in to je njihova pravica, toda moji starši so bili precej odsotni, ko sem bila otrok. Počutim se, kot da je to pustilo grde brazgotine, teh napak pa nisem pripravljena ponoviti pri svojih otrocih. Odločila sem se, da se umaknem in se osredotočim na njih. Vesela sem, da sem to storila, ker menim, da sta precej dobro vzgojeni," je povedala o svojih dveh hčerah.