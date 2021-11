Pevka Lizzo se je v družbi skupine BTS udeležila koncerta Harryja Stylesa

Pevka Lizzo in člani skupine BTS so na družbenih omrežjih delili skupne fotografije s koncerta Harryja Stylesa. Zvezdnik je nastopil v dvorani The Forum v kalifornijskem Inglewoodu, znano pa je, da so tako fantje iz popularne korejske skupine kot Lizzo veliki oboževalci nekdanjega člana fantovske skupine One Direction.

Glasbeniki ne uživajo le na odru, z veseljem se udeležujejo tudi koncertov glasbenih kolegov in njihove nastope spremljajo iz publike. Koncert Harryja Stylesa so v prijateljskem duhu obiskali Lizzo in skupina BTS, ki je v Združene države priletela na podelitev ameriških glasbenih nagrad za leto 2021, kjer je slavila kar trikrat. icon-expand Lizzo in BTS FOTO: Twitter Lizzo je na družbenem omrežju Instagram delila skupne fotografije z Jungkookom, Jiminom, V-jem in J-Hopom, ob njih pa pripisala: "Jaz in moji najboljši prijatelji. Podrsajte za več fotografij VMINZZO." Besedi VMINZZO je dodala ključnik, zvezdnica pa je v besedo združila vzdevke Jimina, V-ja in sebe. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Fotografije so na Twitterju delili tudi BTS: "Srečali smo Lizzo," so zapisali mladi Korejci, ki so pozneje delili še 52-sekundni videoposnetek s koncerta. Na njem člani skupine prepevajo Harryjevo pesem Falling in svetijo z lučmi na telefonih. Pred mescem je Jungkook na YouTube kanalu skupine delil svojo verzijo te pesmi iz leta 2019. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Lizzo je znana podpornica te korejske pop skupine. Septembra je gostovala v oddaji na BBC Radio 1, kjer je zapela priredbo njihove pesmi Butter. "Veselim se, da jo bom zapela. Obožujem to pesem, všeč mi je pozitivna naravnanost skupine in funky zvok te pesmi," je takrat povedala Lizzo.