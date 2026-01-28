Naslovnica
Glasba

Pevka Lorde bo poleti ponovno nastopila pri naših sosedih

28. 01. 2026 19.50

Avtor:
E.K. STA
Lorde

Na Hrvaško se po štirih letih in dveh razprodanih koncertih vrača z več grammyji nagrajena novozelandska glasbenica hrvaških korenin Lorde. Ena največjih pop zvezd novejše generacije bo nastopila 18. avgusta v puljski Areni v sklopu svetovne turneje Ultrasound.

Lorde je pred štirimi leti v samo dveh minutah razprodala dva koncerta na šibeniški trdnjavi sv. Mihaela. Tokrat prihaja v puljsko Areno, kjer bo predstavila aktualni album Virgin.

Lorde
Lorde
FOTO: AP

Glasbenica s polnim imenom Ella Marija Lani Yelich-O'Connor se je rodila na Novi Zelandiji, njena mati je dalmatinskih korenin, sama pa ima dvojno državljanstvo.

Odkar se je leta 2013 kot 16-letnica pojavila na sceni z uspešnico leta Royals, premika meje alternativnega popa. V dobrem desetletju glasbene kariere je prodala 18 milijonov albumov in dosegla 18 milijard pretočnih predvajanj.

Je ena najmlajših izvajalk, ki je osvojila mednarodne lestvice, revija Time jo je razglasila za eno najvplivnejših najstnic na svetu, uvrščena pa je bila tudi na Forbesovo lestvico 30 najvplivnejših pod 30 let.

Prvenec Pure Heroine je dosegel trojno platinasto naklado in osvojil dva grammyja. Drugi album Melodrama, s singli, kot sta Green Light in Perfect Places, je prejel nominacijo za grammy za album leta, revija Rolling Stone pa ga uvršča med najboljše albume vseh časov. Naslednik Solar Power je ob izidu zasedel vrhove številnih lestvic, kritiki pa hvalijo tudi njen najnovejši album Virgin, ki skozi synth-pop raziskuje zrelost in identiteto.

Razlagalnik

Puljska arena je bila zgrajena v 1. stoletju našega štetja kot amfiteater, ki so ga uporabljali za gladijatorske boje in druge javne predstave. Danes je eden najbolje ohranjenih rimskih amfiteatrov na svetu in služi kot prizorišče za kulturne dogodke, koncerte in festivale.

Synth-pop, skrajšano od 'synthesizer pop', je glasbeni žanr, ki se je pojavil v poznih 70. in zgodnjih 80. letih. Zanj je značilna uporaba sintesajzerjev kot prevladujočega glasbila, pogosto v kombinaciji z elektronskimi bobni in vokalnimi melodijami. Žanr je znan po svoji prepoznavni, pogosto plesni in pop glasbi, ki jo ustvarjajo elektronski instrumenti.

Lorde, katere polno ime je Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, je bila stara komaj 16 let, ko je leta 2013 izdala svoj prvi singl 'Royals'. Pesem je hitro postala mednarodna senzacija, kar je mlado Novozelandko izstrelilo med zvezde in jo postavilo v ospredje alternativne pop glasbe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Definbahija
28. 01. 2026 20.47
Royals najboljši album kar obstaja. Vrhunski vokal, vrhunska besedila. Top of the top
bibaleze
