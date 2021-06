Pevka Lorde z novim singlom najavila težko pričakovan album

Novozelandska pevka je v obvestilu za javnost oboževalcem sporočila, da bodo novemu izdelku lahko prisluhnili že kmalu, čeprav točnega datuma še ni razkrila. Naslovna skladba je nastala v sodelovanju z Jackom Antonoffom, ki jo spremlja tudi na kitari in bobnih, spremljevalne vokale pa sta posneli pevki indie-rocka Phoebe Bridgers in Clairo. Pri instrumentalnem delu je svoje dodal še Matt Chamberlain, ki je v preteklosti spremljal Bruca Springsteena in Boba Dylana.

"Album je praznovanje naravnega sveta, poskus ovekovečenja globokih, transcendentnih občutkov, ki jih imam, ko sem na zunaj, na prostem," je zapisala Lorde in dodala, da v času srčne bolečine, žalosti, globoke ljubezni ali zmede odgovore išče v naravi: "Naučila sem se dihati in se tako uglasiti. Ta album pa je le posledica."