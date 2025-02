Pevka Raiven presenetila z novo pesmijo: Izdala jo je v srbščini

Pevka Raiven je svoje poslušalce presenetila z novo pesmijo in jih povabila, naj jo spoznajo v drugem jeziku. Hedonista je naslov njene prve pesmi v srbščini, v kateri poje: ne rabim ljubezni in s katero jasno pove, da ne potrebuje romantike ali sladkih besed - samo užitek, svobodo in adrenalin. V videospotu pa je pritegne tudi s koreografijo, bleščečo opravo in navihanostjo.