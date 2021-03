Pevka Rita Ora se sooča z obtožbami zagovornikov pravic živali

Rita Ora , ki je svojo novo pesem ustvarila v sodelovanju z Davidom Guetto in producentom Imanbekom , je postala tarča zagovornikov za pravice živali, ki jo kritizirajo spodbujanja pohabljanja psov. V videospotu se Ora sprehodi po ulici v Bolgariji, kjer se sreča z zamaskiranim moškim, ki ima na povodcu psa s kupiranimi ušesi.

Britanska direktorica zaščitnikov za pravice živali PETA, Elisa Allen, je za MailOnline dejala: "Pohabljanje živali iz nečimrnosti je nesprejemljivo. Pes ima ušesa z razlogom, saj jih uporablja kot nekakšne antene. Kupiranje ušes je boleč postopek, največkrat pa ga uporabljajo za pse, ki sodelujejo v pasjih borbah. Kupirana ušesa jim služijo kot preventiva, da nasprotnik psa ne zgrabi za njih in ga na ta način poškoduje in porazi. V civilizirano in humano družbo takšni postopki ne sodijo."

Allenova je opisala tudi postopek kupiranja ušes:" V postopku psu odrežejo večino ušesa, gre za zelo občutljiv in pomemben del ušesa. Ostanek ušes pa obvežejo, da zarastejo v 'hudičevo' obliko, ki služi zgolj estetskemu namenu."