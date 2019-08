Elektro-pop diva Roisin Murphy, ki je kot del dua Moloco svet zasvojila s pesmijo Sing it back, že 25 let navdušuje z mešanico glasbenih žanrov in z odštekanimi nastopi. Pevko najbolj preseneča to, da se je lahko vrnila tudi potem, ko je imela otroke. V Ljubljani bo predstavila zadnji projekt All My Dreams o klubski kulturi.