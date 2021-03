Pevka Selena Quintanilla-Perez bo posthumno nagrajena z grammyjem

Ameriška pevka mehiškega porekla, ki je tragično umrla leta 1995, bo prejemnica posthumne nagrade za življenjsko delo. Grammyje bodo podelili že čez nekaj dni, oče pokojne pevke pa je dejal, da bi bila njegova hči ''zagotovo navdušena.''

Selena Quintanilla-Perez je umrla 31. marca 1996, ko je bila stara samo 23 let. Oboževalcem se je v srce zapisala kot izvajalka tejano zvrsti. Njeno življenjsko zgodbo je pred kratkim obudil eden od spletnih ponudnikov zabavnih vsebin, ki je v nekaj delih predvajal dokumentarno nadaljevanko o vzponu priljubljene zvezdnice mehiškega porekla.

icon-expand Selena je grammyja prejela tudi leto pred smrtjo. FOTO: Profimedia

''Selenino življenje je bilo kratko, vendar so njeno zapuščino čez leta obujali njeni oboževalci in tako je bilo vse, kar je ustvarila, predano iz generacije v generacijo,'' je za ameriške medije povedal njen oče. Na 63. podelitvi glasbenih nagrad grammy, ki se bo zgodila to nedeljo, bo Selena posthumno nagrajena za svoje ustvarjanje s priznanjem za življenjske dosežke. 82-letniAbraham Quintanilla je opisal, kako se je počutil ob tem, ko je prejel informacijo o nagradi: ''Bil sem zelo srečen, ko sem odprl škatlo in zagledal nagrado, ki časti delo moje hčere.''Ob tem je dodal, da je izredno počaščen, kipec pa je prejel pred samo prireditvijo. Povedala je, da bi bila Selena te nagrade izjemno vesela, kot se je razveselila tudi grammyja, ki ga je prejela leta 1994, samo leto dni pred smrtjo. Takrat je nagrado dobila za najboljši mehiško-ameriški album, ki ga je poimenovalaLive, ob velikem dogodku pa je nosila danes že ikonično belo obleko.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za družino Quintanilla izkazana čast pomeni mnogo več kot samo priznanje za glasbo, ki jo je Selena ustvarjala z bendom Los Diños:''Nagrada predstavlja vse garanje, vloženo v glasbene izdelke ter predstavlja našo latinskoameriško kulturo.'' Priljubljena pevka je zagotovo pustila velik pečat v glasbeni zgodovini. Ker jo vedno znova odkrivajo nove in nove generacije, je danes morda še bolj priljubljena kot v časih največjih glasbenih dosežkov. Lani je zasedla tretje mesto na Billboardovi večni lestvici latinskoameriških glasbenih izvajalcev. Po smrti leta 1995, se je njen hitDreaming of You na lestvici vročih stotih skladb zadržal kar 20 tednov. Istoimenski album pa je na prvem mestu lestvice najboljših dvestotih ostal kar 49 tednov.

icon-expand Selenina družina ob razkritju njene zvezde na pločniku slavnih. FOTO: Profimedia

''Njena zapuščina raste in prerašča kulturne meje in omejitve. To je redkost pri izvajalcu, ki ga več ni na tem svetu. Kot oče sem bil zmeraj izjemno ponosen na to, kar so Selena in drugi moji otroci storili za glasbeno industrijo,'' je še zaključil Abraham.