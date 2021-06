Pevka Sinead O’Connor: Bila je krasna pustolovščina

"Če sem bila pred tedni še neodločena, pa sem se po posvetu s svojo zdravstveno ekipo odločila, da se bom glasbeno upokojila in se osredotočila na svojo pisateljsko kariero," je zapisala O’Connorjeva.

Zapisala je še, da se je kot liliputanka borila proti desni politiki na Irskem in da svoje življenje dolguje tujcem v tej državi. Njena izjava se je dotaknila tudi desno usmerjene aktivistke Gemme O’Doherty, ko je zapisala: "Njihove spletne aktivnosti so ponižujoče in škodljive za Irce, vse priseljence in obiskovalce te države."