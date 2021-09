Pevka skupine Girls Aloud izgubila bitko z rakom

Sarah Harding je avgusta s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram delila novico, da je zbolela za rakom dojk. Pevkina mati pa je zdaj potrdila, da je Sarah izgubila bitko z boleznijo. "Z žalostjo v srcu sporočam, da je moja čudovita hči Sarah umrla. Mnogi veste, da je Sarah bila težko bitko vse do zadnjega dne. Odšla je mirno. Zahvaljujem se vsem za izkazano podporo, ki je Sarah največ pomenila in ji dala občutek, da je ljubljena. Vem, da bi si želela, da se je spominjamo kot sončne osebe," je na družbenem omrežju zapisala njena mati Marie .

Pevke so se v svojih objavah na družbenih omrežjih spomnili tudi mnogi zvezdniki. Glasbena skupina Jedward je v objavi na Twitterju zapisla: "Počivaj v miru, Sarah Harding. Moč in ljubezen njeni družini in prijateljem."

Igralka in pevka Kym Marsh je zapisala: "Žalostna sem ob novici, da nas je zapustila Sarah Harding. Bila je čudovita oseba. Čeprav je nisem zelo dobro poznala, vem, da je bila zabavna in prijazna. Moje misli so z njeno družino in prijatelji."