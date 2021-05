Pevka Stela Sofia: Sita sem vseh besed, ki me spravljajo v slabo voljo

Pesem Sita sem je nastala v sodelovanju s pevcem Žanom Serčičem , ki je poskrbel za glasbo in besedilo, z njo pa Stela tudi napoveduje album, ki ga lahko pričakujemo v prihodnjem letu. »Izid prvega singla oziroma pesmi s prihajajočega albuma mi pomeni ogromno, saj me vsaka pesem predstavlja takšno, kot sem, predvsem mojo pravo strast in veselje do ustvarjanja glasbe, ki ga ob prejšnjem ustvarjanju nisem zares čutila. Pove tudi veliko o mojih občutkih in samem pogledu na življenje – ljudje se prevečkrat oziramo na mnenje drugih in na preteklost.«

Stela, ki se danes navdušuje predvsem nad tujo pop in R&B sceno ter dobro slovensko glasbo, je za singel posnela tudi videospot, ki so ga snemali v Lenartu. "Zelo zanimive in pestre so bile priprave na začetku, ko smo spravljali avto na tovornjak in ga opremljali z LED-lučkami. Imeli smo tudi nekaj težav z vremenom, saj je zelo pihalo, in iskali smo rešitev, kako in kam postaviti prvi kader v spotu, torej studio oziroma plakat, da ga ne bi odpihnilo," je o snemanju povedala Stela in dodala, da je "posebnost videospota to, da so ga posneli v enem kadru".