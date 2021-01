Pevka Stella: v slovenščino prevedla francoski izraz 'je ne sais quoi'

Ena naših najbolj samosvojih mladih glasbenic in ustvarjalk najavlja svoj prvi album z videospotom za novo pesem Ta neki neki. "Povod za to pesem so bile besede mojega menedžerja, ko je kdaj rekel, da kakšni pesmi nekaj manjka, pa ni znal povedati kaj: 'Neki, neki ... manjka!' To je bil štart, rdeča nit, tudi naslov, navdih za besedilo pa je bila seveda zaljubljenost," pravi o svoji novi pesmi Stella , ki nas je nehote z naslovom spomnila tudi na svojo romunsko dogodivščino, kjer se je na TV-šovu X Factor med tisoči kandidati prebila v top 20. To je bilo več kot dve leti nazaj, vmes je osvojila tudi kakšen festival in nanizala kup pesmi, ki jih bo še z nekaj novostmi že naslednji teden predstavila kot svoj prvi album 'Ta neki neki'.

Rdeča nit videa je lov za zakladom, ki so ga posneli v Celju in okolici: "Ko najdem zemljevid, se s skrivnostnim neznancem podava v iskanje tistega neki neki, ki je v filmčku vizualiziran kot kristal. Ob avanturi imamo tudi akcijsko sceno zavito v ples. Koreografijo je, kot rečeno, pripravil Mark Černilec, ki obvlada hip hop, jaz sem bolj doma v modernem plesu. Sem si pa vedno želela posneti kakšno borbeno sceno in ta mi je zelo všeč. Sanje uresničene!" se ob omembi 'girl power' momenta nasmeji Stella.

Napovedni singel pa vas bo do takrat zelo težko pustil na mestu: "Kot veste je ena mojih ljubezni tudi ples in tokrat sva se s producentom Blažem Hribarjem potrudila ustvariti pop komad z veliko plesne energije, Mark Černilec, ki igra v prejšnjem videu mojo muzo, pa je za video pripravil super koreografijo."

"Tudi tokrat bi se zahvalila Blažu Hribarju za odlično produkcijo, pa tudiEvi Vrečko, ki je za to in še nekaj pesmi na albumu zaigrala na violino. Kot pri 'Muzi' se je tudi pri 'Ta neki neki' kot režiser, snemalec in montažer odlično odrezal Rok Mlinar, za mojo vizualno podobo pa so poskrbele Neža Čuvan, Solo Mila in Aleksandra Podbregar iz Cvetličarnice. V glavni vlogi se mi je pri lovu na zaklad pridružil Denis Trap, zmagovalec Slovenske note 2019, Marku pa sta se v plesnih scenah pridružili še dve odlični hip hop plesalki iz plesnega centra Bolero, Ema Mlakar in Lana Vrtačnik."

Uživajte v poslušanju in ogledu, iz Stellinega tabora pa se vam spet oglasimo že naslednji teden - z njenim prvim albumom Ta neki neki!

Kdo je Stella?

Nasmejana Špela Jezovšek je 20-letnica iz Šentjurja pri Celju in je kot plesalka sodelovala na številnih mednarodnih tekmovanjih, na slovenskem izboru za evrovizijske mlade plesalce, pohvali pa se lahko tudi s kar nekaj nagradami in priznanji. Nastopila je tudi na mnogih pevskih festivalih v tujini in Sloveniji (Brinjevka, FeNS, Glas mladih, Blejski zlati mikrofon). Na 39. Glasu mladih v Črnomlju je zmagala z avtorsko skladbo 'Shotglass', srca Romunov pa osvojila v TV-šovu X Factor, kjer se je prebila med top 20 izvajalcev (med tisoči kandidati). Festival FeNS 2019 je osvojila s pesmijo 'Ocean', v finalu predevrovizijskega izbora Ema Freš pa navdušila s skladbo 'Ne vem, če sem v redu'. Še prej je objavila ljubezensko razigran utrinek 'Tvoja budala', jesen pobarvala s singlom 'Muza', 'Ta neki neki' pa napoveduje istoimenski prvi albumu, ki izide januarja 2021.

Vsestransko ustvarjalko odlikuje izvrsten glas, ki ga razvija v Vocal BK Studiu, vsaj toliko pa tudi izvirni avtorski teksti in glasba. Cel paket je velika osvežitev naše glasbene scene, ki jo korak za korakom osvaja z moderno pop produkcijo po tujih vzorih.

Med Stelline hobije spadata tudi fotografiranje oblakov in spanje, poleg vsega naštetega pa vedno najde čas za prijatelje, družino in hišne ljubljenčke: "Študiram japonščino, ker preprosto obožujem zven tega jezika. Igram klavir, ukulele in violino. Poleg petja še plešem, tudi rišem rada, še posebej na majice. Zelo me vznemirjajo nočni sprehodi z dobro glasbo v slušalkah. Moja najljubša vrsta bolečine je v trebušnih mišicah, kadar se preveč smejim. Moja najljubša stvar na svetu pa objem."