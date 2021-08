Pevka Vesna Pisarović po daljšem premoru znova na odrih

Pevka, ki je otroštvo preživela v Požegi, se je po odhodu iz Zagreba napotila na študij v Haag, kasneje v London, kjer se je žanrsko posvetila jazzu. Z možem Ozrenom Pupovcem, sinom politika Milorada Pupovca, sta se kasneje ustalila v Nemčiji, kjer sta ostala petnajst let.

Sedaj se je na veselje mnogih oboževalcev, ki so nekoč uživali v pesmih, kot so Da znaš, Jutro donosi kraj, Da sutra umrem, Za tebe stvorena in drugih, vrnila na glasbene odre. ''Po premoru je še bolje. Rekla bi, da je v tem tudi nekaj nostalgije. Petnajst let me ni bilo, res pa je tudi, da me ni nikjer, saj nisem oseba, ki bi se javno izpostavljala. Niti na Facebooku, niti na Instagramu. Generacija, ki me je poslušala, bili so tudi zelo majhni, so zdaj odrasli, krasni ljudje in to je publika, ki prihaja na koncerte. To je en tak splet okoliščin in srečna sem zaradi tega. Sanje so se uresničile,'' je povedala nekdanja zvezdnica.