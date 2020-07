Whitney Houston bo posthumno sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla preko oddaje

Slovesnost Dvorane slavnih rock'n'rolla, v katero bosta letos posthumno sprejeta ameriški raper Notorious B.I.G. in pevka Whitney Houston, bo zaradi pandemije covida-19 izvedena kot posebna oddaja na televiziji. Tako bodo nadomestili slovesnost v živo, ki bi sicer morala potekati maja.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bodo poleg pokojnih glasbenih legend v Dvorano slavnih rock'n'rolla sprejeti še Depeche Mode, Nine Inch Nails,The Doobie Brothers in angleški bend T-Rex. Po besedah predsednika fundacije Dvorana slavnih rock'n'rolla Johna Sykesa slovesnosti v živo niso izpeljali zaradi varnosti in zdravja vseh letos sprejetih glasbenikov, njihovih družin, osebja in udeležencev.

icon-expand Notorious B.I.G. FOTO: Profimedia

Notorious B.I.G. velja za enega izmed najboljših raperjev vseh časov. V dvorano slavnih bo sprejet najhitreje, kar dopuščajo pravila - 25 let po izidu prvega komercialnega posnetka. Njegovo pravo ime je bilo Christopher Wallace, pogovorno je bil znan kot Biggie. Umorjen je bil v Los Angelesu leta 1997, ko je imel 24 let. Domnevajo, da je bilo streljanje, ki je bilo zanj usodno, del spora med raperji vzhodne in zahodne obale. Whitney Houston, najbolj nagrajevana umetnica na svetu, je umrla leta 2012 v starosti 48 let. Njena smrt je bila verjetno posledica prevelikega odmerka mamil, zaužitega skupaj z alkoholom, je pokazalo poročilo mrliškega oglednika.

icon-expand Whitney Houston FOTO: Profimedia