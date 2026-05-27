Glasba

Pevko RiNo med snemanjem videospota napadla kokoš

Ljubljana, 27. 05. 2026 11.57

K.A.
Rina

Pevka RiNA se vrača z novo skladbo z naslovom Dim, pod katero se podpisuje kot avtorica besedila. Skladba slika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje – v njih ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega, je o novi pesmi povedala pevka. Obenem je razkrila tudi zanimivo anekdoto s snemanja videospota – napadla jo je namreč kokoš.

"Skladba slika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje – v njih ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega. Predpiše resnico, ki ustreza ciljem sogovornika," je o novi pesmi, ki nosi naslov Dim, povedala RiNa. Pevka je obenem še poudarila, da pesem igra vlogo, v kateri se iluzija prodaja kot razumevanje, medtem ko pravi jaz ostaja pod krinko. "Takšni odnosi so igra ugank, kjer je nekdo ujet kot dim v dlan – navidezno navzoč, a v resnici neulovljiv in brezoseben," je še dodala.

FOTO: Production Lair

Slovenska glasbenica je za pesem seveda posnela tudi videospot, ki tokrat deluje kot estetski podaljšek besedila, saj skozi premišljeno simboliko raziskuje motive nadzora, intime in osvoboditve. "Zlate roke, ki se me dotikajo, ponazarjajo pridobitništvo, ogledala v naravi poudarjajo motiv zrcaljenja. Prehajanje med odprto naravo (simbol svobode) in nočnimi prizori pod žarometi ponazarja razpetost med mojo resnično bitjo in igrano vlogo pod nadzorom opazovalca," je povedala.

FOTO: Production Lair

Kaj pa simbolizirajo baloni v laseh? "Baloni v laseh, ki lebdijo kot misli, se neposredno povezujejo z metaforo dima v dlani – ko jo svet poskuša ujeti, se mu vsakič znova izmuzne. Video uspešno izriše zlato kletko odnosov, kjer posameznik služi le kot projekcija tujih želja, a hkrati ponuja pot do opolnomočenja in pobega iz nje," je še zaupala RiNA.

Se je pa pevki tokrat med snemanjem spota, ki je potekalo v slikoviti okolici Lukovice, kjer je ekipo grelo sonce, zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Največjo dramo pa je kostum povzročil med snemanjem v drevoredu, saj je RiNA dobila povsem nepričakovano oboževalko. "Ena izmed kokoši z bližnjega dvorišča je bila nad modno kreacijo tako fascinirana ali pa ogorčena, da se je zagnala vame. Snemalna ekipa je morala hitro posredovati in kokoš dobesedno lastnoročno odstraniti s prizorišča snemanja, da mi ne bi uničila belih hlačnih nogavic," je v smehu razkrila glasbenica.

KOMENTARJI2

Cenb77
27. 05. 2026 13.36
hmmm... rina... a to se lahko napiše brez cenzure?
