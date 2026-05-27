Pevko RiNo med snemanjem videospota napadla kokoš

"Skladba slika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje – v njih ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega. Predpiše resnico, ki ustreza ciljem sogovornika," je o novi pesmi, ki nosi naslov Dim, povedala RiNa. Pevka je obenem še poudarila, da pesem igra vlogo, v kateri se iluzija prodaja kot razumevanje, medtem ko pravi jaz ostaja pod krinko. "Takšni odnosi so igra ugank, kjer je nekdo ujet kot dim v dlan – navidezno navzoč, a v resnici neulovljiv in brezoseben," je še dodala.

Slovenska glasbenica je za pesem seveda posnela tudi videospot, ki tokrat deluje kot estetski podaljšek besedila, saj skozi premišljeno simboliko raziskuje motive nadzora, intime in osvoboditve. "Zlate roke, ki se me dotikajo, ponazarjajo pridobitništvo, ogledala v naravi poudarjajo motiv zrcaljenja. Prehajanje med odprto naravo (simbol svobode) in nočnimi prizori pod žarometi ponazarja razpetost med mojo resnično bitjo in igrano vlogo pod nadzorom opazovalca," je povedala.

Kaj pa simbolizirajo baloni v laseh? "Baloni v laseh, ki lebdijo kot misli, se neposredno povezujejo z metaforo dima v dlani – ko jo svet poskuša ujeti, se mu vsakič znova izmuzne. Video uspešno izriše zlato kletko odnosov, kjer posameznik služi le kot projekcija tujih želja, a hkrati ponuja pot do opolnomočenja in pobega iz nje," je še zaupala RiNA.