Pevko Teyano Taylor pred koncertom hospitalizirali zaradi izčrpanosti

"Moja ekipa in jaz smo se vse do zadnje sekunde trudili, da bi me spravili na oder, a se je moje telo enostavno vdalo. Vse skupaj se je začelo pred nekaj dnevi, ko me je telo po tiho izdalo, ker ga nisem poslušala in sem skušala kljub vsemu nastopiti," je zapisala v objavi na Instagramu. "Videli ste me z zlomljenim stopalom in ostalimi norimi stvarmi, a me telo tokrat ni poslušalo," je še zapisala.

Zvezdnica je pripisala, da bi morala bolje poslušati svoje telo in vedeti, kdaj je čas, da se ustavi, a je na koncu končala v bolnišnični postelji. "Moje telo me je pripeljejo na urgenco, kjer so mi dali potrebne tekočine in nutriente. Prihodnjih nekaj dni bom počivala in okrevala. Obljubim, da se bom vrnila v Connecticut še boljša kot prej," je še sporočila pevka.