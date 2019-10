Pharrell Williams: Naša kultura je šovinistična in moja pesem tudi

Raper Pharrell Williams se ob izdaji pesmi Blurred Lines leta 2013 ni zavedal njenih 'zamegljenih linij'. Zloglasna pesem, ki jo je napisal skupaj z Robinom Thickeom in T. I.-jem, mu poleg obtožb plagiatorstva povzroča še eno preglavico – zdaj je spoznal, da je preveč seksistična.

Raper in tekstopisec je o spornem sporočilu svoje pesmi in videospota, v katerem je nastopila tudi manekenka Emily Rajtatovski, spregovoril v nedavnem intervjuju za novembrsko številko revije GQ. Da je pesem osredotočena na moškost, je spoznal šele zdaj. Skladba je spodbudila tudi feministično kritiziranje ob izdaji pesmi, saj naj bi s svojim besedilom spodbujala posilstvo z besedami: "You know you want it" (Vem, da si to želiš). Med drugim pa jih je zmotil tudi videoposnetek, ki naj bi prikazoval ženske kot manjvredne in naj bi spodbujal spolni odnos.