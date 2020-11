Pharrell Williams: Rihanna je ženska z drugega planeta

47-letni Pharrell Williams , soavtor kontroverzne pesmi Blurred Lines , je v intervjuju za Allure povedal več o glasbenem sodelovanju s pevko Rihanno , ki že nekaj časa ni predstavila nove glasbe. Oboževalci tako že nestrpno pričakujejo njen deveti studijski album. "Rihanna je trenutno v nekem drugem svetu. Resnično – kot da bi prišla z drugega planeta," je dejal Pharrell in dodal, da je morda padla z Venere. Nekaj besed je namenil tudi glasbenemu ustvarjanju: "Pri glasbi ne gre za nek scenarij, ampak vedno obstaja nek dražljaj. Ko se ga začnete zavedati, se spustite v luknjo in prepustite toku."

32-letna Rihanna je sicer o tem, da sodeluje z glasbenikom in njegovim produkcijskim partnerjem Chadom Hugom , prvič namignila že februarja, ko je na Instagramu objavila fotografijo iz glasbenega studia. V nedavnem intervjuju za Associated Press pa je že namigovala, da se ustvarjanje novega albuma bliža koncu. Dejala je, da se pri ustvarjanju želi le zabavati in išče sveže ideje. Nazadnje je album predstavila leta 2016, poimenovala pa ga je Anti . V preteklih letih se je tako posvečala drugim projektom, a se znova vrača h glasbi.

Dobitnica grammyja je povedala, da se raje osredotoča na to, kakšna glasba ji prinaša veselje, kot pa da bi se natančno držala določene zvrsti: "Svet, v katerem živimo, je neverjeten. Vsak dan me navdahne nekaj drugega. In z glasbo želim to izraziti." Tudi njeno delo je okrnila pandemija covida-19: "Rada bi šla na turnejo, a ne morem. Obkrožena sem z glasbo, ki jo imam rada, in zdaj skušam ugotoviti, kako naj ustvarim vizualno prezentacijo. Tudi to je velik izziv, a ker imam rada izzive, bom tudi tokrat našla rešitev."