Phil Collins po treh letih, odkar ne more več igrati bobnov: To je šok!

Phil Collins se je zaradi zdravstvenih težav marca 2022 upokojil, odtlej pa v javnosti le redko govori o svojem stanju. Sedem mesecev po njegovem umiku so posneli dokumentarni film o njegovem delu, v katerem je opisal težave, s katerimi se srečujejo bobnarji in odkrito priznal, da je bil zanj velik šok, ko nenadoma ni več smel početi tega, kar je delal celotno kariero.

"Še vedno nisem popolnoma dojel. Celo svoje življenje sem igral bobne, sa tega nenadoma ne smem več početi, je zame velik šok," je takrat za People povedal sedaj 73-letnik, ki je svoj prvi set bobnov dobil pri petih letih, bobnanje pa je terjalo svoj davek, ki se kaže predvsem v težavah z rokami in nogami.

"Če ne morem početi tega, kar sem počel tako dolgo in dobro, raje ne počnem ničesar. In če se bom nekega dne prebudil in bom lahko znova poprijel za bobnarske paličice, si bom dal duška, a čutim, da je moj čas minil," je povedal v dokumentarcu z naslovom Phil Collins: Drummer First.

Njegov sin Nic Collins, ki je spregovoril tudi v filmu, pa je poudaril, da imajo glasbeniki pogosto občutek, da so nepremagljivi."Po mojem mnenju je to tisto, kar muči mojega očeta-je bobnar, si nepremagljiv in lahko počneš vse, kar hočeš. Ob tem pa se ne zavedaš, da bo na dolgi rok to terjalo svoj davek," je povedal 23-letnik in razkril, da je njegov slavni oče leta 2015 prestal težko operacijo vratu, ki je bila potrebna zaradi dolgoletne slabe drže med igranjem bobnov.