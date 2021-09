Phil Collins: Težko sploh držim bobnarske palice

Legendarni pevec in bobnar Phil Collins je pred kratkim v redkem intervjuju delil novice o svojem zdravstvenem stanju in o tem, ali bo še lahko nastopal. Zvezdnik je leta 2007 utrpel poškodbo hrbtenice, od takrat pa ima težava z živci, ki so povezani s hrbtenjačo. Poškodovana je imel tudi vratna vretenca.

Phil Collins je zaslovel z zasedbo Genesis, skupina pa naj bi se še letos odpravila na turnejo, potem ko se je znova združila. 70-letnik je ob tej priložnosti v nekem intervjuju dejal, da sam ne bo sedel za bobne, saj po poškodbi, ki ga je doletela pred 14 let, težko sploh drži bobnarske palice. Na tem mestu ga bo nadomestil sin Nic. icon-expand Phil Collins FOTO: Profimedia "Trenutno imam fizične težave, kar je izjemno frustrirajoče, saj si želim, da bi lahko zaigral skupaj s svojim sinom," je dejal Collins. Na vprašanje, ali bo še lahko sedel za bobne, je odgovoril: "Ne. Rad bi, vendar težko sploh držim palice, tako da zmanjšane fizične zmogljivosti onemogočajo moje igranje." Znova združena skupina Genesis je turnejo napovedala že za marec 2020, a je bila ta zaradi pandemije prestavljena. Turneja naj bi se tako začela prihodnji mesec. Collins, Mike Rutherford in Tony Banks pa bodo tako spet skupaj na odru po letu 2007, ko so nastopili ob 40. obletnici skupine. PREBERI ŠE Phil Collins v invalidskem vozičku videti zelo šibek Philovo mesto za bobni bo prevzel njegov sin, medtem ko bo 70-letnik samo pel. Collins je ob potrditvi turneje dejal: "Njegov način igranja je podoben mojemu, ko to hoče. Kot njegov oče sem vplival na njegovo igranje, od mene pa je prevzel določen slog in odnos, kar je dober začetek."