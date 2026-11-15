Phila Collinsa v Dvorano slavnih rock'n' rolla sprejeli s stoječimi ovacijami

Phil Collins se je s solzami zahvalil za sprejem v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Glasbenik, ki že nekaj časa zaradi zdravstvenih težav težko hodi in ne izvaja več glasbe, je na oder prišel počasi in s pomočjo bergel. Predstavil ga je bobnar skupine Blink-182 Travis Barker, ki je pozneje tudi sedel za svoje glasbilo in odigral Collinsovo uspešnico In the Air Tonight.
"Odraščal sem z željo, da bi samo igral na bobne, vse ostalo je bilo srečno naključje. Ko se ozrem nazaj, ne morem verjeti, kakšno življenje sem imel," je med drugim v svojem govoru priznal 75-letnik, ki že od leta 2022 ni nastopal. Na slovesnosti ga je spremljala hči, igralka Lily Collins, skupaj pa sta stopila tudi na rdečo preprogo.
Poleg Collinsa so sprejem v to kultno glasbeno institucijo med drugimi dočakali še Luther Vandross, pevec, ki je umrl leta 2005, Wu-Tang Clan, hip-hop kolektiv iz New Yorka, skupina Oasis, Sade, raperki MC Lyte in Queen Latifah, Iron Maiden, ki so trenutno na turneji po Avstraliji, Joy Division in Billy Idol.
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