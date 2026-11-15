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Glasba

Phila Collinsa v Dvorano slavnih rock'n' rolla sprejeli s stoječimi ovacijami

Los Angeles, 15. 11. 2026 12.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Phil Collins

Bobnar in pevec Phil Collins, ki je ustanovil skupino Genesis, je bil še drugič sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, tokrat prvič kot samostojni izvajalec. 75-letnik, ki se že dlje časa bori z zdravstvenimi težavami, je za slavnostni dogodek naredil izjemo in se pojavil v javnosti ter požel stoječe ovacije.

Phil Collins se je s solzami zahvalil za sprejem v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Glasbenik, ki že nekaj časa zaradi zdravstvenih težav težko hodi in ne izvaja več glasbe, je na oder prišel počasi in s pomočjo bergel. Predstavil ga je bobnar skupine Blink-182 Travis Barker, ki je pozneje tudi sedel za svoje glasbilo in odigral Collinsovo uspešnico In the Air Tonight.

Phil Collins je bil že drugič sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Prvič kot član skupine Genesis.
Phil Collins je bil že drugič sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Prvič kot član skupine Genesis.
FOTO: Profimedia

"Odraščal sem z željo, da bi samo igral na bobne, vse ostalo je bilo srečno naključje. Ko se ozrem nazaj, ne morem verjeti, kakšno življenje sem imel," je med drugim v svojem govoru priznal 75-letnik, ki že od leta 2022 ni nastopal. Na slovesnosti ga je spremljala hči, igralka Lily Collins, skupaj pa sta stopila tudi na rdečo preprogo.

Phil Collins in hčerka Lily Collins
Phil Collins in hčerka Lily Collins
FOTO: Profimedia

Poleg Collinsa so sprejem v to kultno glasbeno institucijo med drugimi dočakali še Luther Vandross, pevec, ki je umrl leta 2005, Wu-Tang Clan, hip-hop kolektiv iz New Yorka, skupina Oasis, Sade, raperki MC Lyte in Queen Latifah, Iron Maiden, ki so trenutno na turneji po Avstraliji, Joy Division in Billy Idol.

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