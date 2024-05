Pia Nina v novi pesmi prisluhe in glasove postavi na drugačno mesto

Pia Nina predstavlja novo pesem z naslovom Glasovi, v kateri prisluhe in glasove postavi na drugačno mesto, z novo percepcijo in samospoznavanjem. "Kaj če glasove slišimo vsi, vendar so tako globoko zakoreninjeni v nas, da smo jih popolnoma posvojili in pozabili čigavi so in od kod izhajajo," se sprašuje glasbenica.

Glasovi je njena najbolj osebno izpovedna pesem do sedaj, ki ne govori o poletni romanci. Pevka in tekstopiska Pia Nina v pesmi spozna, da so kritike in strahovi v njeni glavi pravzaprav glasovi od ljudi, s katerimi je morda odraščala. "Če dobro prisluhnemo glasu, ki nam brez podlage narekuje, kako se obnašati in nas kritizira, ugotovimo, da si sami nikoli ne bi namenili toliko dvoma in negotovosti, pač pa bi si dali več ljubezni in vzpodbude."

FOTO: Nino Črep

FOTO: Nino Črep

FOTO: Nino Črep

FOTO: Nino Črep

FOTO: Nino Črep







Pia Nina je v pesmi uporabila t. i. višje stanje zavesti, ki nagovarja samega sebe ali pa bližnjega o tem, da je čudovit, ko se popolnoma odpre in zaupa toku življenja. V videospotu je prisotne veliko simbolike. Maske predstavljajo maske, ki smo si jih oblikovali na podlagi projekcij ljudi, ki so nam blizu, a ne nujno dobro vplivajo na nas. Biserček predstavlja tretje oko, verige so kot omejitve in misli, ki nas držijo nazaj in nam ne dovolijo, da bi se v polnosti izrazili, črna obleka kot obleka, ki bi jo oblekla za na pogreb svojih starih prepričanj o tem, da npr. nisem dovolj sposobna, dovolj uspešna. Kaj pa televizija? "Na njej se predvaja moja jeza, žalost, strah. Program(iranje), ki ga prvič ne držim le v sebi, ga pokažem okolici, na koncu pa ugasnem TV." Pia Nina je scenarij za videospot pisala tisti teden, ko smo v aprilu imeli 27 stopinj. Z navdušenjem je vključila hribe in zunanji bazen. Ob samem snemanju pa je bilo potem dobrih 15 stopinj. Tako je pod oblačili v bazenu nosila neopren. "Zeblo me je do kosti, ampak mazohist v meni ni želel obupat, ker tudi v pesmi sporočam, da te strah in glasovi ne smejo preglasiti."