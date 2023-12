Pianistka Olga Kern: Veselim se, da bom obiskala Ljubljano in tam nastopila

Februarja v Ljubljano prihaja vrhunska pianistka Olga Kern, ki bo nastopila v okviru 7. Zimskega festivala. Ljubitelji klasične glasbe so njeno ime zagotovo že zasledili, saj s svojimi dosežki navdušuje že vrsto let, mnogi pa se strinjajo, da je ena najbolj prepoznavnih in talentiranih glasbenikov svoje generacije. Prihaja iz glasbene družine, kot nam je zaupala, pa sta jo energija publike in toplota odrskih luči začarali, ko je pri sedmih letih prvič stopila pred občinstvo.

Pianistka Olga Kern je priznana kot ena največjih umetnic svoje generacije, zaradi očarljive odrske prezence in tehnične muzikalnosti pa ji je naklonjeno tako občinstvo kot kritiki. Rojena je bila v Rusiji, a se je pozneje preselila v Združene države, kjer sedaj dela in živi. Nastopila je na številnih odrih širom sveta, redno pa koncertira s priznanimi orkestri. Prihaja iz glasbene družine, saj sta tudi oba njena starša pianista, z bratom dirigentom in skladateljem Vladimirjem Kernom pa sta ustanovila mednarodno fundacijo Aspiration, katere cilj je finančna in umetniška pomoč glasbenikom po vsem svetu.

icon-expand Pianistka Olga Kern bo 20. februarja nastopila v Slovenski filharmoniji. FOTO: Chris Lee

"Preprosto obožujem glasbo! Moja starša sta bila pianista, od rojstva že poslušam klavirsko glasbo in vedno sem se želela naučiti igrati klavir, najlepši inštrument na svetu! Spominjam se trenutka, ko sem prvič stopila na oder. Stara sem bila sedem let in zaigrala sem Hydnov koncert z orkestrom. Začarali sta me energija publike in toplota odrskih luči. Tako zelo mi je bilo všeč, da sem v tistem trenutku spoznala, da želim nastopati celo svoje življenje," se prvih trenutkov na odru spominja Olga Kern, ki bo 20. februarja nastopila v Slovenski filharmoniji. To ne bo njen prvi obisk Slovenije, za našo državo pa pravi, da ji je res všeč: "Slovenija mi je zares všeč, narava pa je zelo lepa! Obiskala sem različne slovenske kraje, hribe, bila sem na Bledu in čudovitem mestu ob morju, v Portorožu. Narava me res navdušuje in z veseljem pridem, ko imam nekaj prostih dni, ko sem v Evropi, da se sprostim. Zelo se veselim, da bom raziskala še Ljubljano in tam tudi nastopila."

icon-expand ''Preprosto obožujem glasbo!" pravi pianistka. FOTO: osebni arhiv

Njena ljubezen do nastopanja in igranja klavirja izhaja iz otroštva, deliti pa jo želi tudi z naslednjimi generacijami in jih pri tem podpirati. Prav zato je ustanovila svoje tekmovanje, ki deluje pod imenom Mednarodno klavirsko tekmovanje Olge Kern, minulo leto pa so ga izvedli že tretjič, poteka pa vsako tretje leto. "Naši zmagovalci so zelo nadarjeni mladi pianisti, v sklopu tekmovanja pa za njih organiziramo koncerte in snemanje plošče. To jim nudi priložnost za začetek kariere. Sem tudi profesorica na Univerzi za glasbo na Manhattnu v New Yorku, kjer imam čudovite študente, nekateri med njimi pa so tudi zmagovalci pomembnih mednarodnih tekmovanj," pa še dodaja o svoji predanosti vzgajanja prihodnjih generacij pianistov. Kot pravi, sama ni nikoli čutila pritiska, da mora tudi ona zajadrati v glasbene vode, saj je glasbo ljubila že od malih nog, starša pa sta jo vedno le vzpodbujala, igranje klavirja pa je bilo zanjo nekaj najbolj naravnega.

Pot jo je leta 1997 iz Evrope vodila v Združene države, ko je osvojila zgodovinsko zlato medaljo na Mednarodnem klavirskem tekmovanju Van Cliburn v Fort Worthu v Teksasu, bila pa je prva ženska, ki ji je to uspelo v več kot 30 letih. "Takrat sem imela veliko koncertov po Severni Ameriki, zato se je zdelo naravno in bolj preprosto, da ostanem v Združenih državah, natančneje v New Yorku. Obožujem življenje tam. Ker veliko nastopam po Evropi, imam bivališče na Češkem, v Pragi, zato tudi tam živim in je zelo priročno," nam je še zaupala pianistka, ki pa se glasbeno ne omejuje le na klasično glasbo. "Všeč so mi različne glasbene zvrsti. Jazz, folk, popularna glasba in rock. Vsak žanr ima svoje posebnosti in pomembno je, da poznamo nove tendence v glasbi. Vedno poskušam odkriti nekaj novega, saj v tem najdem navdih," pa še dodaja.

icon-expand Morda bo nekega dne na ogled postavila tudi svoja slikarska dela. FOTO: osebni arhiv