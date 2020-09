Pink in Keith Urban združila moči, njun nastop budno spremljala Nicole Kidman

PinkinKeith Urbansta bila v času pandemije covida-19 zelo ustvarjalna. Glasbenika sta posnela novo pesem One Too Many, ki bo mesto našla na njegovem prihajajočem albumu The Speed of Now, Part 1– uraden izid je predviden 18. septembra. Pesem sta zvezdnika prvič v živo predstavila na podelitvi nagrad Akademije za country glasbo ( ACM).