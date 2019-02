Pink na britih pričarala spektakel

Calvin Harris je končno osvojil svojo prvo (in drugo) nagrado brit – v zadnjih letih je bil nominiran že šestnajstkrat, a je vedno ostal praznih rok. Dobil je nagrado za najboljšega britanskega producenta, v zadnjem letu pa je s sodelovanji z največjimi imeni v svetu glasbe dosegel sploh rekordne uspehe. "Zahvaljujem se vsem, ki so kdaj kupili ali pretočili mojo glasbo, prišli na koncert ali jo le po nesreči poslušali na radiu," je dejal v zahvalnem govoru. Drugo nagrado brit je osvojil za najboljšo britansko pesem skupaj z Duo Lipo za njuno pesem One Kiss.

Nominiranci in nagrajenci:

Britanski solo pevec

Sam Smith

Craig David

Aphex Twin

Giggs

George Ezra

Britanska solo pevka

Florence + The Machine

Jorja Smith

Anne-Marie

Lily Allen

Jess Glynne

Britanska pesem leta

Calvin Harris in Dua Lipa, "One Kiss"

George Ezra, "Shotgun"

Rudimental featuring Macklemore, Jess Glynne in Dan Caplen, "These Days"

Dua Lipa, "IDGAF"

Anne-Marie, "2002"

Clean Bandit featuring Demi Lovato, "Solo"

Sigala featuring Paloma Faith, "Lullaby"

Ramz, "Barking"

Jess Glynne, "I'll Be There"

Tom Walker, "Leave A Light On"

Britanska skupina

Arctic Monkeys

Gorillaz

The 1975

Little Mix

Years & Years

Britanski album leta

Jorja Smith, Lost & Found

The 1975, A Brief Inquiry Into Online Relationships

Florence + The Machine, High As Hope

Anne-Marie, Speak Your Mind

George Ezra, Staying At Tamara's

Britanski spot leta

Anne-Marie, "2002"

Calvin Harris & Dua Lipa, "One Kiss"

Clean Bandit featuring Demi Lovato, "Solo"

Dua Lipa, "IDGAF"

Jax Jones featuring Ina Wroldsen, "Breathe"

Jonas Blue featuring Jack & Jack, "Rise"

Liam Payne and Rita Ora, "For You" (Fifty Shades Freed)

Little Mix featuring Nicki Minaj, "Woman Like Me"

Rita Ora, "Let You Love Me"

Rudimental featuring Macklemore, Jess Glynne in Dan Caplen, "These Days"

Mednarodni solo pevec

Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

Mednarodna solo pevka

Cardi B

Camila Cabello

Christine And The Queens

Ariana Grande

Janelle Monae

Mednarodna skupina

The Carters

First Aid Kit

Brockhampton

Nile Rodgers & CHIC

21 Pilots

Britanski producent leta

Calvin Harris

Nagrada za globalni uspeh

Ed Sheeran

Nagrada za izjemen doprinos h glasbi

Pink