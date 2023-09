Pink vrgla provokatorja s koncerta: Prišel je, da bi govoril o obrezovanju

Koncert ameriške pevke Pink v San Antoniu je prekinil eden izmed udeležencev, ki je v zrak dvignil telefon s sporočilom za 44-letno pevko in vse prisotne. Pink se je na predrzno provokacijo odzvala in do nje pokazala ničelno toleranco, saj je moral moški v hipu zapustiti prizorišče.

Med koncertnim nastopom pevke Pink v San Antoniu se je eden izmed udeležencev odločil, da bo poskusil pritegniti pevkino pozornost in povzročil incident. Visoko v zrak je dvignil svoj telefon in ker je stal v bližini pod odrom, je pevka v pesmi Just give me a reason, takoj opazila sporočilo, ki se je predvajalo na njegovem zaslonu.

icon-expand Pink se je na nedavnem koncertu na nenavaden način soočila z obiskovalcem. FOTO: Profimedia

44-letna Pink je nemudoma prekinila svoj nastop in posameznika jezno nagovorila: "Kaj želiš povedati s tem? Se zaradi početja tega dobro počutiš?" Moški, ki je stal le nekaj metrov stran od pevke, je nato uperil prst proti njej in začel vpiti. Pink pa mu ni ostala dolžna: "Zapravil si ves ta denar, da bi prišel sem in naredil to? Daj no, stari. S tem denarjem si bom kupila Birkin torbico," se je pošalila Pink o dragi Hermesovi torbi. "Spravite tega p****** stran".

A moški ni odnehal. Obrnil se je in ostalemu prisotnemu občinstvu pokazal zaslon svojega telefona, na katerem je pisalo 'Obrezovanje je kruto in nenavadno'. "Želi, da vsi vidite njegovo sporočilo. Danes je prišel, da bi govoril o obrezovanju," je svojemu občinstvu povedala mati dveh otrok. Njeni oboževalci so v nadaljevanju moškega pozivali naj utihne, a se ni dal.