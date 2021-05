Pink z napovednikom dokumentarca do solz ganila oboževalce

"Mati nikakor ne more oditi od svojih otrok in ne razmišljati o njima vsako sekundo," pove v napovedniku, ki prikazuje njene družinske trenutke z možem Careyjem Hartom , 9-letno hčerko Willow in 4-letnim sinom Jameson . "Veliko mam preneha s turnejami, ker si ne predstavljajo, da zmorejo oboje hkrati."

V dokumentarnem filmu PINK: All I Know So Far kamere zvezdnico spremljajo na njeni turneji iz leta 2019Beautiful Trauma, ki je postregla s številnimi rekordi. V njem bomo med drugim videli, kako je pevka z družino na potovanjih, kako poskuša biti mama in hkrati žena, 'šefica' in poleg vsega še nastopati pred večtisočglavo množico na angleškem stadionu Wembley.

"Potujemo po vsem svetu in obkroženi smo z ljudmi, ki so strastno navdušeni nad tem, kar počnejo," dodaja Pink o življenju na poti s svojima otrokoma. "To je najboljše izobraževanje, kot ga lahko imam."

"To je koncert, to je turneja," pravi Pink ob koncu napovednika. "Je pa to tudi zgodba našega življenja."