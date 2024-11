Pink zaključila zahtevno turnejo: In kar tako ... Je konec

Pink je po več mesecih zaključila turnejo, med katero se je morala spopadati tako z zdravstvenimi kot tudi drugimi izzivi. 45-letnica je na družbenem omrežju delila video in čustven zapis, v katerem se je zahvalila svojim oboževalcem, ki so jo podprli s svojim obiskom na katerem od koncertov, priznala pa je tudi, da je bil zanjo to zelo naporen projekt, spomini pa bodo ostali za vedno.

"In kar tako ... Je konec. 131 koncertov, 98 mest, 15 držav in štirje milijoni ljudi. Spomini za vse življenje," je začela daljši zapis, ki ga je delila ob videu, na katerem so zbrani utrinki nastopov in iz zakulisja dogajanja. "Ti nastopi so me preizkušali na vse mogoče načine: moje telo, moj um in dušo. To je bil najbolj fizično, duševno in čustveno ambiciozno zastavljena turneja, kar sem se jih kdaj lotila. Bilo je zares zahtevno, a je bil vsak trenutek vreden spominov, ki smo jih skupaj ustvarili," je nadaljevala.

Oboževalcem se je zahvalila za njihovo energijo, ljubezen, predanost in strast, ki so tisto, zaradi česar se vsak večer znova poda na oder: "Hvala vsem novim in starim obrazom. Ko vas vsak večer opazujem, medtem ko pojete z menoj, moja duša zaživi. Upam, da sem uspela tudi sama to storiti za vas."