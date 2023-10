Pink zaradi nujne družinske zdravstvene zadeve odpovedala dva koncerta

Zvezdnica sicer podrobnosti težav, ki so se pojavile, ni razkrila javnosti, je pa svojim oboževalcem, ki so že kupili karte za prestavljena koncerta, zagotovila, da ju bo izvedla v kratkem. Na njeno slabo novico so se v komentarjih odzvali številni sledilci, ki so njej in njeni družini zaželeli vse dobro.

"Veliko ljubezni tebi in tvoji družini. Tukaj bomo za tebe, ko boš pripravljena na nas. Pošiljamo ti veliko ljubezni in pozitivnih misli," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Drži se, upam, da je vse v redu." Odzval se je tudi nekdo, ki je izrazil razočaranje, da sta koncerta odpovedana, a hkrati priznal, da je družina najpomembnejša, zato razume, da jo je postavila na prvo mesto.