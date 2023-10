Pink zbolela za okužbo dihal in odpovedala še dva koncerta

Pink je pred dnevi svojim oboževalcem sporočila, da mora zaradi nujne družinske zdravstvene zadeve preložiti dva koncerta, sedaj pa je razkrila, da je v bistvu zbolela ona in mora zaradi okužbe dihal preložiti še enega izmed koncertov turneje, na kateri je trenutno. Oboževalcem se je zaradi nevšečnosti opravičila v objavi na družbenem omrežju in dodala, da mora sedaj na prvo mesto postaviti svoje zdravje.

"Koncerti v Vancouvru so preloženi. Vsem se iskreno opravičujem in vam pošiljam veliko ljubezni," je zapisala na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju. Dodala je, da zaradi zdravnikovih navodil ne bo nastopila na dveh koncertih, ki bi ju morala imeti v mestu Vancouver, in dodala, da agencija že načrtuje nova datuma, ki se ju že zelo veseli.