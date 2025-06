PinkPantheress noče sestopiti z odra ob robu razgretega plesišča

Načelnost PinkPantheress, angleške pop pevke je osupljiva. Neznatna najstniška zvezdnica z roba elektronskega podzemlja, se je v zadnjih letih razvila v medenast pevki lik. Spričo njenega univerzalno uporabnega izgleda, bi zlahka prenesli, če bi se PinkPantheress brez oziranj kamorkoli poslovila od 2-stepovskega, od glithcy, od drum'n'bassovskih, skratka od sonike, ki ključno podpirajo njen nebeški glasek. Ampak ne! Victoria Walker, kot je pevkino pravo ime, si drzne svoj nov pridelek hladno nasloviti brezbrižno izzivalno. Hyper-popu je PinkPantheress na mini albumu Fancy That dodal še big-beat (song Stateside) in pro-afro-beatvski eksperiment Romeo. Tudi Illegal, to je uvodni posnetek, je čudovit povzetek ikonskih Underworld. Edina prava nevarnost je ta, da je pričujoči izid kljub vsemu le vmesni album oz. mikstejp. A če bo ljubka Pinkpantheress izpovedno vsaj polovično ostala v okrožju tradicionalno drzne avtohtone otoške elektronsko-plesne krajine, bo njeno bodoče papeževanje novodobni rejvarski paleti še desetletje ali pa še dlje povsem brezmadežno. Brihtno in z veliko občutka - ter predanosti in ljubezni. Resnično odličnjaško oblikovan sveženj devetih vrhunskih komadov.