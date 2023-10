Piri in Tommy hitita vklapljati bluetooth

Reuben James - Sun Goes Down (feat Tom Ford)

Visok glasovni register še vedno mladega angleškega soul zvezdnika resda ni poseben unikum. Nenazadnje je glasbenik, doma iz osrednje Anglije, najprej zaslovel kot pianist v spremljevalni zasedbi rojaka, globalne pop zvezde Sama Smitha. Se pravi, Jamesov glavni adut so miniature, vgravirane v njegove pogosto kar kompleksne kompozicije, še zlasti tiste z višjo vsebnostjo ritmične dinamike. Tale je prav posrečen. Sun Goes Down sodi na Jamesov spomladi izdani album Champagne Kisses. Pri čemer je Tom Ford mladi, prav tako angleški avtor in producent, podobne multi-instrumentalistične provenience pa je tudi Newyorčan Ben Carr aka Carrtoons. Huda ekip'ca, dobro zabeljen hitič.

Ocena: 4,5

MonoNeon - Flaming Ballet Shoes (The Blues In Her Dance)