Pisana glasbena druščina zabavala v centru prestolnice

V enem izmed ljubljanskih barov se je odvil družabno glasbeni večer, na katerem so se glasbeniki pod okriljem založbe Dallas Records predstavili s krajšimi koncerti. Za glasbene novosti so poskrbeli glasbeniki, ki so predstavili žanrsko različne in razgibane pesmi, ki jih bomo poslušali v prihajajoči sezoni. Dogodek so poimenovali Bonboniera, ki je že po definiciji lepa škatla s slastnimi zalogaji.Na koncertu so zabavali kraški kantavtor Boštjan Pertinač, obalni kantavtor Jure Lesar, glasbenica Parvani Violet, glasbenik U-Ros, ljubljanska zasedba Lombardo, priljubljena glasbenica Tinkara Kovač in zasedba Imperij. Večer je zaključila zasavska skupina Folk idoli.

Tinkara Kovač je predstavila prihajajočo koncertno sezono, njena četrta studijska plošča, ki je izšla pred dvajsetimi leti, je obrodila uspešnice, kot sta Med zemljo in zrakom ter Spezzacuori, zaznamovalo pa jo je sodelovanje z več domačimi in tudi tujimi glasbeniki. Z nekaterimi bo 26. oktobra stopila tudi na oder velike dvorane v Šiški.