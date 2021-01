Pitbull in Jencarlos znova združila moči

Oboževalci so prepričani, da bo pesem z nalezljivo melodijo prava uspešnica. Pesem je dobila tudi atraktiven videospot, v katerem ne manjka lepih deklet, vročih prizorov med zaljubljencema in zabave v poletni noči, polni strasti.

Jencarlos Canela ne počiva na lovorikah in leto je začel delovno. Oboževalce je presenetil z novo pesmijo Cosita Linda , pri kateri je sodeloval z dobrim in starim prijateljem, glasbenim kolegom Pitbullom . Navdih za urbano in plesno pesem sta dobila v mehiški ljudski pesmi Cielito Lindo , ki v besedilu govori o lepotnem znamenju, ki ga ima ženska ob ustnici. In o tem znamenju zdaj prepeva tudi Jencarlos.

To pa ni prvič, da sta Jencarlos in Pitbull združila svoja glasova v pesmi. Pred skoraj desetimi leti sta skupaj sodelovala že pri pesmi Tu cuerpo in kasneje pri pesmi Baila Baila, kjer se jima je pridružil še El Cata.

32-letni Jen, ki smo ga pri nas lahko spremljali v uspešnici Prepovedana ljubezen (Pasion Prohibida), uspešno krmari med glasbeno in igralsko kariero. Potem ko je nastopal v ameriški seriji Telenovela, je stopil v čevlje strica Victorja v humoristični seriji The Expanding Universe of Ashley García. Trenutno se pripravlja še na filmski debi, saj je dobil vlogo policista v filmu A Man from Toronto, v katerem bo zaigral skupaj s Kevinom Hartom.

Vabljeni k ogledu novega videospota Jencarlosa in Pitbulla: