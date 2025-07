'Pivo in cvetje je velik ponos ne le Laščanov, ampak cele Slovenije'

Letos je festival Pivo in cvetje v Laškem zabaval obiskovalce že okroglo 60. leto. Čez dan so bile na meniju razstave, dobra hrana in pijača, ponoči pa pisana druščina glasbenikov - Jan Plestenjak, Magnifico, Šank Rock, Fehtarji, Maja Keuc, Joker Out in drugi.

Ta konec tedna je bilo v Laškem vse v znamenju festivala Pivo in cvetje. Ta obiskovalce zabava že 60 let. Na enem mestu so bili zbrani predstavniki popa, rocka in narodnozabavne glasbe. Edina bojazen, ki je ta konec tedna obstajala v Laškem, je bila, kako ujeti vse izvajalce in izvajalke. Na srečo sta si bila odra blizu.

Pivo in cvetje FOTO: 24UR icon-expand

Magnifico je dejal, da je publika odlična. "Zelo so razpoloženi, nič se nismo potrebovali truditi - ne mi ne oni," je dejal. Maja Keuc je na festivalu prvič nastopila pred 14 leti kot članica glasbene zasedbe Papir. "Gre za star festival in ti je malo v čast, da si del tega. Tu sem bila tri dni in sem kar malo posvojila Laško. Se mi zdi, da mesto zaživi," je povedala in dodala: "Vidim, da je Pivo in cvetje velik ponos ne le Laščanov, ampak cele Slovenije!"