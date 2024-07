Pivo in cvetje odprli z nastopi velikih glasbenih imen

Največji in najstarejši festival v Sloveniji so tokrat začeli že v četrtek, slovesu in priljubljenosti festivala primerno pa so se na odru zvrstila velika glasbena imena. Med njimi tudi hrvaški zvezdnik. "Ko so me prvič poklicali, se mi je zdela zelo čudna kombinacija – pivo in cvetje. Ko pa sem prišel sem, mi je bilo jasno, da je vse mogoče," je povedal Gibonni, s katerim je občinstvo na četrtkovem koncertu prepevalo od začetka do konca.