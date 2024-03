Pivo in cvetje z dodatnim koncertnim dnevom

Festival Pivo in cvetje bo s pomočjo podpisov dobil dodatni dan. Pri tem je sodelovala tudi radijska voditeljica in naša vremenarka Jana Morelj, ki sicer o tem, da bi svoj novo odkriti talent uporabila za politično udejstvovanje, ne razmišlja in dodaja: "Politika in glasba je popolnoma nekaj drugega."

Predstavitve se je udeležila tudi pevka Nina Pušlar, ki o festivalu pravi: "Zelo lepo mi je videti, da ta tradicija traja že toliko let in da se ljudje tako radi vračajo tja. Na tem odru vedno slišimo vrhunske slovenske glasbenike in tudi tuje."

"Treskalo bo na odru, grmelo bo, tudi malo rokersko bo, ker sem vseeno tudi malo rokerica po duši, tako da se že noro veselim," pa o nastopu na festivalu pravi pevka Nika Zorjan.

Zakaj se eden največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji odvija v Laškem, bi morali vprašati tistega, ki ga je pred 60 leti postavil tja, pravi pevec Dejan Vunjak, ob tem pa dodaja, da se ga obiskovalci letos morajo udeležiti, ker bo to dobra zabava, ljudje pa bodo dobre volje. "V Laškem sem bil že večkrat tako kot nastopajoči in kot obiskovalec, bom pa prvič nastopil na festivalu Pivo in cvetje," še pravi Vunjak.

"Na festivalu Pivo in cvetje sem bil že tridesetkrat, letos pa bom četrtič stal na odru, mislim, da sem bil tam tudi spočet. Če ne drugega, pridite, ker bomo poskrbeli tudi za nataliteto," pa vabi Dejan Dogaja, ki je sicer domačin. Pravi, da je razlogov za obisk veliko, glavni pa seveda izbor nastopajočih.