Plaha pop sapa z blažilnimi vrtinci

Sohn ostaja eden najbolj enigmatičnih pop izbajalcev na sceni. Trust je Londončanov tretji album, pri čemer pianist, pevec in komponist že več let ustvarja na Dunaju. Songi Christopherja Michaela Taylorja, ki je Sohnovo pravo ime, so upočasnjene preslikave folk vzorcev, toda te so vselej izvedene z zasukom. Podobno kot James Blake ali Allan Rayman tudi Sohn ves čas zvokovno raziskuje, mestoma tudi bolj grobo eksperimentira. Vseeno pa se njegova lirika praviloma izteče v nežne, romantične kalupe. Med Sohnove eksperimente lahko uvrstimo bodisi preveč podarjen osnovi beat bodisi kak sintetični impulz, redko sicer tudi kaj distorzičnega. Kar pa najbolj vztrajno blaži celoten vtis in tako v pragmatično neuravnovešeno izzveni tudi aktualen album Trust, pa so nasnete Sohnove vokalne eksapade. Ker je govora o downtempu ali ambientalnem popu, je omenjena prvina, ki jo z občutkom izurjenega esteta dozira Sohn, toliko bolj izrazita. Poleg singličnih na albumu Trust posebej izstopa komad Life Behind Glass, ki bi lahko postala milenijska pop himna. Čeravno se zdi, da Sohnov koncertni nastop lahko celo malce zamori, sem prvi, ki to lahko odločno zanika. Na Sohnovem nastopu vsa milina pridobi tako silovit pospešek, da akcija zlahka preraste v šov, ki ga ne pozabiš. Spet odlična celourna stvaritev. Sohn še naprej pooseblja mirno pop eleganco, ki se ji ne moreš upreti.

Ocena: 4